Тренер сборной Уэльса: «Сыграли против Ирана ниже своего уровня»

Наставник сборной Уэльса Роб Пэйдж высказался о результате поединка против команды Ирана. Валлийцы потерпели поражение со счетом 0:2.

«Я не стану говорить, что мы заслужили победу в этой встрече. Моя команда вообще не была на поле. Сыграли намного ниже своего уровня. Но нужно продолжать играть, нет времени на огорчения. У нас есть шанс исправиться перед своими болельщиками», - передает слова специалиста The Mirror.

По итогам двух туров сборная Уэльса с одним очком занимает последнее место в своей группе. В заключительном поединке валлийцы встретятся с Англией 29 ноября.