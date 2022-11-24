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«Спросите США про Афганистан, а Великобританию - про Ольстер» - Кейруш разозлился на вопросы журналистов

24 Ноября 2022 • 23:37 Комментировать (1)
Уэльс
...
Иран
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Через 11 ч. 51 мин.

Наставнику иранской сборной, португальцу Карлушу Кейрушу, не по душе настойчивые расспросы западных журналистов о том, что происходит в Иране. В ходе очередной серии подобных вопросов Кейруш решил перейти из защиты в нападение и предложил докучливым журналистам адресовать свои вопросы в Белый дом, а также в Лондон.

- А почему вы не задаете такие вопросы другим? Почему не спрашиваете англичан за ситуацию в Северной Ирландии? А почему не спросите, как так американские военные покинули Афганистан и оставили там всех женщин, за права которых они так радели? - заявил Кейруш в ходе пресс-конференции. 

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Евро-Футбол.Ру,
Карлуш Кейруш Сборная Ирана
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УЭЛЬС ИРАН
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Комментарии (1)
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SavaJuve
25 Ноября 2022 в 00:23
Красава
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