«Спросите США про Афганистан, а Великобританию - про Ольстер» - Кейруш разозлился на вопросы журналистов

Наставнику иранской сборной, португальцу Карлушу Кейрушу, не по душе настойчивые расспросы западных журналистов о том, что происходит в Иране. В ходе очередной серии подобных вопросов Кейруш решил перейти из защиты в нападение и предложил докучливым журналистам адресовать свои вопросы в Белый дом, а также в Лондон.

- А почему вы не задаете такие вопросы другим? Почему не спрашиваете англичан за ситуацию в Северной Ирландии? А почему не спросите, как так американские военные покинули Афганистан и оставили там всех женщин, за права которых они так радели? - заявил Кейруш в ходе пресс-конференции.