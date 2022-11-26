Тренер сборной Уэльса Пейдж: «Сегодня нас вообще не было на поле»

Наставник национальной команды Уэльса Роберт Пейдж высказался о поражении от Ирана во втором туре катарского чемпионата мира.

«Мы не можем сидеть и плакать. Мы хотим дать нашим фанатом повод для радости. Но мы ещё реабилитируемся. Сегодня нас вообще не было на поле», — приводит слова Пейджа Goal. По мнению специалиста, дальнейшие перспективы валлийцев находятся не в их руках.

Напомним, что по итогам второго тура британцы упали на последнюю строчку в группе чемпионата мира. В последней встрече Уэльсу предстоит принципиальная встреча с Англией. Для продолжения борьбы в Катаре подопечные Пейджа обязаны обыграть «трёх львов» при соблюдении определённых исходов в параллельном поединке между Ираном и США.