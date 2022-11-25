​Вратаря Уэльса Хеннесси удалили в матче с Ираном

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира играют сборные Уэльса и Ирана. В концовке второго тайма страж ворот валлийской команды Уэйн Хеннесси выскочил за пределы штрафной площади и сбил Мехди Тареми, успевшего пробросить мяч вправо. Арбитр Марио Эскобар сначала показал вратарю жёлтую карточку, но ВАР предложил рефери пересмотреть момент. Оценив ситуацию у монитора, Эскобар изменил своё решение и удалил Хеннесси с поля.

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж выпустил на поле вратаря Дэнни Уорда. Заменить пришлось полузащитника Аарона Ремзи.

Следить за последними минутами матча Уэльс – Иран можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.