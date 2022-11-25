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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин рассказал, какие сборные удивили его в первом туре ЧМ-2022

25 Ноября 2022 • 14:31 Комментировать
Уэльс
0:2
Иран
окончен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал окончание первого тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Первый тур получился просто супер. Хорошие игры, красивые голы, интриги и сенсации. Большего всего удивили, конечно, сборная Саудовской Аравии и Японии. Удивили в плане результата», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что если говорить о качестве игры, то его удивили сборные Германии и Бельгии, у них не было какой-то яркости, который от них все ждали. Пока рано говорить о фаворитах, впереди еще много матчей, добавил Булыкин.  

Второй тур мундиаля стартовал сегодня, 25 ноября, встречей между Уэльсом и Ираном. За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Дмитрий Булыкин Сборная Бельгии Сборная Японии Сборная Саудовской Аравии
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