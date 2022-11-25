Буффон отреагировал на победу Ирана в матче с Уэльсом

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу сборной Ирана над Уэльсом (2:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Вы войдете в историю благодаря своему мужеству. Эта победа – знак надежды и веры для тех, кто в вашей стране сражается за свободу. Для многих вы являетесь героями, для меня точно», - оставил сообщение Джанлуиджи в социальных сетях.

Благодаря победе иранцы поднялись на второе место в своем квартете. В заключительном туре команда встретится со сборной США. Поединок состоится 29 ноября.