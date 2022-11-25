Иран на восьмой добавленной минуте вырвал победу у Уэльса

Сборная Ирана смогла взять реванш у британской команды. Подопечные Карлуша Кейруша лучше играли, чем валлийцы, и сумели в компенсированное время вырвать победу.

В пятницу начался второй тур группового этапа чемпионата мира. В группе встречались сборные Ирана и Уэльса. Команда из Азии в первой игре провалилась в поединке с англичанами, проиграв 2:6 и показав очень плохой футбол. Что касается валлийцев, то они также не блеснули, но могли на характере в типичной британской манере вырвать ничью в поединке со сборной США 1:1.

Сборная Уэльса действовала активнее на первых минутах и могла забить быстрый гол. После прострела Робертса справа в падении Мур замыкал, но удар получился по центру, и Хоссейни с ним справился. Тут же Робертс обрезался на своей половине, и Голизаде забил мяч в ворота валлийцев, но перед этим залез в офсайд, что спасло валлийцев.

В середине тайма сборная Ирана заработала штрафной недалеко от ворот валлийцев, но после навеса Азмун головой пробил немного мимо цели. В остальном шла довольно осторожная и равная игра. Обе команды не хотели раскрываться, но малыми силами пытались найти бреши в обороне друг друга. Лишь в компенсированное время Эззатоллахи на опережение на линии вратарской едва не сыграл Азмун, но чуть не дотянулся. Затем ещё Нуроллахи пальнул издали, но получилось точно в руки Хеннесси, так что на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В начале второго тайма сборная Ирана обязана была открывать счет. Сначала Азмун справа после разрезающей передачи вышел один на один с Хеннесси, но пробил в штангу. После атаки вторым темпом Голизаде издали пробил уже в другую стойку, а форвард «Байера» оказался первым на добивании, но попал в руки Хеннесси.

Иранцы были активнее, но постепенно валлийцы его снизили. Вновь голевые моменты подопечные Кейруша толком не создавали, хотя и продолжали владеть преимуществом. За двадцать минут до конца матча Эззатоллахи опасно головой сбрасывал мяч на угол вратарской, но Хеннесси успел вовремя выйти и забрать футбольный снаряд. Затем всё тот же полузащитник из-за пределов штрафной пробил в угол, но голкипер валлийцев вновь был к этому готов.

В концовке сборная Уэльса пыталась прибавить, но валлийцам совсем не хватало какой-то выдумки в игре. Правда за семь минут до конца матча британцы едва не забили. После удара издали мяч прилетел в ноги к Муру, который в центре штрафной стоял спиной к воротам, последовал пас назад под удар Дэвису, тот мощно пальнул под перекладину, но Хоссейни спас.

Тут же после длинной передачи со своей половины поля Карими выбегал на рандеву с вратарем Хеннесси, прокинул мяч мимо того, но был сбит. Судья сначала показал жёлтую карточку, но после просмотра повтора принял решение выгнать голкипера с поля. После розыгрыша штрафного последовал пас на Тораби, который из полукружия пробил чуть мимо верхнего угла ворот.

На 8-й добавленной минуте сборная Ирана всё же забила. После атаки левым флангом Аллен выбил мяч, но получилось по центру на ногу Чешми. Центральный защитник азиатской команды прицелился и издали нанёс точнейший выстрел точно в правый нижний угол. Шансов у Уорда не было. Тут же сборная Ирана и удвоила счёт. Подопечные Кейруша убежали в контратаку «четыре на два». Тареми протащил мяч через половину поля, приблизился к штрафной и вывел Резаэяна на рандеву с Уордом, который легко подсёк футбольный снаряд над голкипером. Таким образом, сборная Ирана победила и поборется на выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа сборная Уэльса в британском дерби встретится с командой Англии. Иранцев же ждут американцы.