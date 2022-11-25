Глеб: «Я бы не назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб назвал трёх главных фаворитов чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По словам белорусского футболиста, в 1-м туре группового этапа мундиаля больше всех его впечатлили сборные Бразилии, Испании, Франции, Канады и Японии.

«Хоть канадцы и проиграли, надеюсь, они выйдут из группы. Я бы не назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира. Франция, Бразилия и Испания для меня фавориты», — цитирует Глеба Metaratings.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в первой игре на текущем мундиале уверенно переиграла команду Австралии (4:1). Испанцы разгромили Коста-Рику (7:0), а бразильцы обыграли сербов (2:0). В данную минуту свою встречу проводят Уэльс и Иран. После первого тайма счёт не открыт (0:0).