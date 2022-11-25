​Азмун рассказал о своём состоянии

В первом матче чемпионата мира против Англии форвард сборной Ирана Сердар Азмун выходил на замену. Вторую игру против Уэльса экс-игрок «Зенита» начал с первых минут, но он был заменён, как показалось, из-за дискомфорта. После игры Азмун высказался на этот счёт.

«Да, к сожалению, я пока не был готов играть на сто процентов. Но победа команды важнее, чем моё повреждение. Надеюсь, что к следующему матчу я буду готов не хуже, чем сегодня», - высказался Азмун, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Сборная Ирана на чемпионате мира – 2022 проиграла Англии со счётом 2:6, но обыграла Уэльс с результатом 2:0. В заключительном туре группового этапа команда Карлуша Кейруша сыграет против США 29 ноября.