​Фанат сборной Уэльса умер в Катаре

Трагические новости из Катара. Болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис ушёл из жизни, когда ехал на пятничный матч команды на чемпионате мира против Ирана. 62-летний фанат находился со своим сыном и друзьями. Смерть наступила по естественным причинам, сообщает на своих страницах портал Goal.com.

Футбольная ассоциация Уэльса и посольство валлийских фанатов выразили соболезнования родным и близким Кевина Дэвиса.

Напомним, что сборная Уэльса проиграла Ирану со счётом 0:2. Валлийцы сохраняют шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, но даже победы над Англией в последнем туре может им не хватить.