Наставник Ирана Кейруш: «Мы в начале пути»

Главный тренер иранской сборной Карлуш Кейруш прокомментировал победу над сборной Уэльса. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 2:0.

«Мы в начале пути, нам необходимо продолжать свою работу. Это великолепный день для Ирана. Мои игроки показали, как они любят играть в футбол», — цитирует Кейруша ESPN.

Специалист считает, что футболисты заслуживают поддержки со стороны болельщиков, ведь команда играет для них.

В третьем туре чемпионата мира сборная Ирана сыграет против США, встреча состоится 29 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.