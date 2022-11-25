​Бэйл и Азмун – в основе: Уэльс и Иран объявили составы

Пятничную программу на чемпионате мира – 2022 будет открывать матч сборных Уэльса и Ирана.

Валлийская команда выйдет на футбольное поле в таком составе: Хеннесси, Неко Уильямс, Бен Дэвис, Мефам, Родон, Уилсон, Ремзи, Бэйл, Мур, Робертс, Ампаду.

Иранская сборная, в свою очередь, с первых минут предстанет в таком виде: Хосейн Хоссейни, Хаджсафи, Мохаммади, Эззатоллахи, Пурлиганджи, Тареми, Голизаде, Маджид Хоссейни, Азмун, Нуроллахи, Резаэян.

Стартовый свисток в матче Уэльс – Иран прозвучит в 13:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

В первом туре сборная Уэльса сыграла вничью с США (1:1), а сборная Ирана проиграла Англии (2:6).