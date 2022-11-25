​Хеннесси стал только третьим вратарём, которого удалили на ЧМ

Пятничную программу на чемпионате мира открыл матч между сборными Уэльса и Ирана. Игра завершилась победой иранской команды со счётом 2:0, добытой благодаря голам в компенсированное ко второму тайму время. Сборной Ирана удалось реализовать численное большинство – в концовке с поля был удалён валлийский вратарь Уэйн Хеннесси.

Как сообщает Opta, Уэйн Хеннесси стал только третьим вратарём, которого удалили в матче чемпионата мира. Ранее красные карточки на мундиалях получали Джанлука Пальюка из сборной Италии (1994) и Итумеленг Кхуне из сборной ЮАР (2010).

Отметим, что до удаления Уэйна Хеннесси красных карточек на чемпионате мира – 2022 показано не было.