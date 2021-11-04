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Лига Европы

​«Локомотив» назвал состав на матч с «Галатасараем»

04 Ноября 2021 • 19:40 Комментировать
Галатасарай
0:0
Локомотив Москва
1.70 4.15 5.10
1-й тайм

В четверг вечером «Локомотив» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Галатасарая». Рулевой московской команды Маркус Гисдоль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Гилерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Рыбус, Керк, Марадишвили, Бека Бека, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович.

Стартовый свисток на стадионе в Стамбуле прозвучит в 20:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

После первого круга группового этапа «Галатасарай» лидирует в квартете (7 очков), а «Локомотив» идёт последним (1 очко).  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай
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