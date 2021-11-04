Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы «Локомотив» - «Галатасарай», который пройдет сегодня в Турции.

- Какие ожидания от матча с «Галатасараем»?

- Ожидания у меня, как от любого матча наших команд в евротурнирах последнего времени - грустные и напряженные. Мы не может говорить, что шансов нет вообще. Они есть, как в любой игре. Но у соперника они значительно выше. В первую очередь потому, что редко в каких матчах наши команды играют организованно. Особенно в обороне. А если матч с соперником, который превосходит в классе и играет дома, понятно, что он будет чаще атаковать. Значит, надо умело обороняться. А большинство наших клубов не может делать это качественно. Мы это видели особенно в матчах «Спартака». Поэтому мне тревожно. Мы часто говорим, что надо играть смело, атаковать, хотя очень важно грамотно обороняться, если у тебя отбирают мяч. А наши команды плохо это делают.

- В первой игре против турецкой команды «Локомотив» смотрелся неплохо, но не хватило сил на концовку. Могут ли опять возникнуть проблемы с физикой или команда на ходу?

- Состояние футболистов всегда мобильное. Даже у хорошо тренированных. Не знаю, в каком состоянии сейчас игроки «Локомотива», но это важный фактор. Если вы не очень хорошо организованы, да еще и физическое состояние не позволяет выдерживать высокую динамику евротурниров, то шансы на результат снижаются. По последнему матчу в чемпионате я не могу дать оценку состоянию футболистов, пусть «Локомотив» его и выиграл.

- «Галатасарай» идет на шестом месте чемпионата Турции и никак не может обрести стабильность. Видите в этом плюсы для «Локомотива»?

- «Ювентус» тоже в чемпионате не очень хорош. У него в этом сезоне один из самых плохих стартов в Серии А. Но он же смог переиграть «Зенит». Поэтому ориентироваться на место в чемпионате Турции можно, но доверять этому не стоит. И тем более строить на этом предположение о шансах «Локомотива».

- А если ориентироваться на таблицу в Лиге Европы, то «Галатасарай идет на первом месте. Получается он больше мотивирован на еврокубки?

- Конечно, мотивация повышается, когда ты хорошо играешь в группе. В оставшихся матчах они будут прилагать все усилия, чтобы успешно завершить групповой этап. Но это не значит, что команда не мотивирована в чемпионате Турции. Тренерский штаб определяет, нужна ли ротация, и когда кого из футболистов выпустить, чтобы в матчах Лиги Европы игроки выглядели хорошо.

- Если «Локомотив» проиграет «Галатасараю», то уже сейчас рискует лишиться шансов на евровесну. Получается матч решающий?

- Конечно. Для наших команд любой матч решающий, потому что любое очко идет в копилку и повышает шансы на выход в евровесну. А сейчас, когда часть турнира пройдена, конечно, будет крайне важный матч. Турнир очень короткий, всего шесть игр, и чем ближе к концу, тем более важны матчи.

- «Локомотив» набрал всего одно очков в трех первых матчах. Как это расцениваете?

- Я расцениваю это крайне критически. Но я понимаю, что у нас не первый год такая ситуация. Последние несколько лет у нас это идет системно. Мы может отыграть всеми командами в евротурнирах и иметь только одну победу. Это огорчительно. Но мы болеем, хотя понимаем, что нужно играть лучше.

Реклама

- Вы не считаете, что у «Локомотива» сейчас нет запаса прочности, если вспомнить, как команда спаслась на последних секундах матча с «Рубином», и как из-за ошибки вратаря и защитника вырвала победу над «Нижним Новгородом»?

- Там команды другого уровня, чем «Рубин» и «Нижний Новгород». Запаса прочности нет ни у одного нашего клуба. Нужно хорошо играть в обороне, отнимать мячи, а когда соперник сильнее, то это еще более важно. В футболе более слабые команды иногда побеждают фаворитов, но только из-за того, что умело обороняются и хорошо контратакуют. У нас при игре в обороне допускаются порой элементарные ошибки. Это не нехватка мастерства, а именно грубые ошибки. А при этом никаких шансов в еврокубках нет. На таком уровне это просто не прощается.

- Какой счет наиболее вероятен?

- Хотелось бы хотя бы ничью. А еще лучше победа. Выиграть там можно. Не могу сказать, что «Галатасарай» нельзя обыграть на выезде. Но победа может быть при условии, если «Локомотив» надежно сыграет в обороне и использует шансы в атаке. Моменты точно будут и очень важно их реализовать.

Елена Григорьевская