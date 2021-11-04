Колосков считает, что «Локомотив» в игре с «Галатасараем» подал пример российским клубам

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в матче с «Галатасарем» в Лиге Европы, в котором москвичи сумели сравнять счет и увезти из Турции один набранный пункт.

Колосков похвалил «железнодорожников» за проявленный характер. Они, по его словам, навязали сопернику борьбу на каждом из участков поля. «Сегодняшняя игра — это образец того, как надо играть российским клубам в еврокубках», - приводит слова экс-чиновника Sport24.

Также Колосков отметил, что у «Локомотива» остались шансы на выход в раунд плей-офф, если подопечные Маркуса Гисдоля продолжат выступать в том же духе. В крайнем случае, бывший президент РФС рассчитывает на попадание россиян в Лигу конференций УЕФА с третьего места группы.