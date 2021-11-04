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​Турецкая федерация сделала заявление по поводу решения «Галатасарая» полностью заполнить стадион на матче с «Локомотивом»

04 Ноября 2021 • 16:54 Комментировать (2)
Галатасарай
...
Локомотив Москва
1.70 4.15 5.10
Через 3 ч. 3 мин.

«Галатасарай» решил не ограничивать пропускную способность своего стадиона на матче против «Локомотива», хотя клубу разрешили пропустить на арену только 20 тысяч человек. Стамбульский клуб сознательно пошёл на это, желая обеспечить команде максимальную поддержку даже на фоне потенциальных санкций.

Федерация футбола Турции сделала заявление, в котором сообщила, что не может вмешиваться в проведение этого матча и наказать «Галатасарай». В заявлении федерация перекладывает ответственность на УЕФА как на организатора матча. 

«Галатасарай» сделал встречное заявление.

- Если бы Федерация приняла наше требование об увеличении пропускной способности, УЕФА не запустил бы дисциплинарный механизм. Заявление Федерации направлено на то, чтобы избежать ответственности и ввести общественность в заблуждение, - считают в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
04 Ноября 2021 в 17:10
ай...ане чо тама..в кальян чо та патсыпали чо ли...)))
ингерман
04 Ноября 2021 в 16:58
ай чё щас волну гнац.. вот вечером и похлядим какой эта сухав.. )))
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