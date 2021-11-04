«Локомотив» не уходит с поля без пропущенного гола в семи матчах подряд

Последние несколько недель выдались для «Локомотива» не самыми удачными. Помимо кардинальных изменений в тренерском штабе, команда не может стабильно выступать как на внутренней, так и на международной арене.

В последних шести поединках «железнодорожники» добыли лишь две победы, как минимум однажды пропустив гол в каждом из матчей. Не удалось сохранить свои ворота сухими москвичам и в противостоянии с «Галатасараем» в Лиге Европы – подопечные Маркуса Гисдоля пропустили на 43-й минуте встречи и минимально уступают сопернику по состоянию на 50-ю минуту.

Напомним, что проследить за развитием событий во втором тайме можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция поединка.