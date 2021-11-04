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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» не уходит с поля без пропущенного гола в семи матчах подряд

04 Ноября 2021 • 21:52 Комментировать
Галатасарай
1:0
Локомотив Москва
1.70 4.15 5.10
2-й тайм

Последние несколько недель выдались для «Локомотива» не самыми удачными. Помимо кардинальных изменений в тренерском штабе, команда не может стабильно выступать как на внутренней, так и на международной арене.

В последних шести поединках «железнодорожники» добыли лишь две победы, как минимум однажды пропустив гол в каждом из матчей. Не удалось сохранить свои ворота сухими москвичам и в противостоянии с «Галатасараем» в Лиге Европы – подопечные Маркуса Гисдоля пропустили на 43-й минуте встречи и минимально уступают сопернику по состоянию на 50-ю минуту.

Напомним, что проследить за развитием событий во втором тайме можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Локомотив Москва
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