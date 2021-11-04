​«Галатасарай» сознательно идёт на нарушение закона в матче с «Локомотивом»

В четверг вечером в Лиге Европы пройдёт матч между «Галатасараем» и «Локомотивом». Местные органы здравоохранения разрешили стамбульскому клубу принять на стадионе 20 тысяч болельщиков, но «львы» заполнят арену полностью. В клубе сообщили о готовности к любым последствиям за нарушение закона. «Галатасарай» считает матч против «Локомотива» очень важным и хочет заручиться мощной поддержкой армии своих фанатов. Обо всём этом в своём телеграм-канале написал комментатор Роман Нагучев со ссылкой на информацию из Турции.

Ранее на пресс-конференции главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим намекнул, что на стадионе будет больше людей, чем позволено.