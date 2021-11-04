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Лига Европы

Могли рассчитывать на большее: из-за кого «Локомотив» не смог обыграть «Галатасарай» в Лиге Европы

04 Ноября 2021 • 23:11 Комментировать
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

Оценки футболистам Маркуса Гисдоля

Заметно преобразился стиль «Локо» - от контратак Николича до высочайшего прессинга Гисдоля. Пока сложно спорить, какой из вариантов приносит лучший результат, можно лишь наблюдать за рисунком игры и резюмировать, что в Турции «Локомотив» скорее очки потерял. Вновь «железнодорожники» сыграли с позиции силы, вновь неплохо комбинировали, быстро накрывали, но вновь им чего-то не хватило для победы.

Статистика матча: владение мячом - 50:50, удары по воротам - 12:14, в створ - 1:5, угловые - 4:7. «Локомотив» играл лучше, цифры подтверждают. Но почему же нет победы? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Маркуса Гисдоля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ГИЛЕРМЕ – 5,5. Единственный удар в створ ворот Гилерме оказался голевым, однажды голкипер перевёл мяч в штангу после прострела, сыграв довольно неуклюже. Матч в Турции Гилерме не может записать себе в актив.

МАЦЕЙ РЫБУС – 7,0. Левый фланг «Локо» оставил за собой, даже несмотря на то что там у «Галатасарая» действовал Фегули. Мацей чётко накрывал алжирца, когда тот рвался по краю, и сам успевал в атаке. На счету поляка четыре обостряющих кросса.

ТИН ЕДВАЙ – 6,0. 33 несчастья, а не игрок. Ужасным выносом на Дервишоглу едва не подарил победу «Галатасараю», получил микротравму, когда сфолил на жёлтую карточку. Вроде бы Тин очень полезен в борьбе и практически везде успевает, но излишняя эмоциональность (а порой и грубость, неуклюжесть) мешает раскрыться.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 5,0. Нельзя сказать, что позиция центрального защитника новая для Баринова, но сегодня он себя будто чувствовал не в своей тарелке. Если выигрывал борьбу за мяч, то только с фолом. Дважды его прошёл на дриблинге Дервишоглу, отбор в активе Баринова всего один. А в концовке излишне эмоциональный Дима получил «горчичник».

МАКСИМ НЕНАХОВ – б/о. «Галатасарай» нащупал слабое место на фланге Ненахова, так что замена в перерыве оправдана.

ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ – 4,5. Мало чем отметился за час игрового времени Рыбчинский, вместе с Ненаховым его можно было снимать в перерыве, хотя бы потому что Рыбус на фланге делал всю работу один. Дмитрий растворился где-то у центра поля.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 7,0. А вот, футболист, отпахавший по всему периметру. Огромную площадь покрыл Марадишвили, оказывающийся реально везде. 4 отбора и 4 удачных дриблинга – очень разнонаправленная деятельность. Но главная заслуга Марадишвили – голевая передача на Камано.

АЛЕКСИС БЕКА – 4,0. Нереально много ошибался француз. Трижды дарил мяч туркам, устраивая дриблинг в самый неподходящий момент. Собственно, после одного из таких случаев и раскрутилась голевая атака «Галатасарая».

ДЖИРАНО КЕРК – 6,5. В первом тайме угроза шла в основном от Керка, жаль потом подустал. Работал Джирано и в прессинге – дважды отбирал мяч на чужой половине поля, потом был полезен в дриблинге, четыре раза обыграв соперника 1 в 1. Ещё бы пораньше с мячом расставаться.

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РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – 5,5. Непривычно мало создавал Жемалетдинов, которого турки явно опасались. Быстро накрывали, не давали думать. 17 единоборств пришлось провести Рифату, 11 из которых он проиграл. Была одна хорошая обостряющая передача и один удар мимо ворот, в остальное время Жемалетдинов молчал.

ВИТАЛИЙ ЛИСАКОВИЧ – б/о.

ДМИТРИЙ ЖИВОГЛЯДОВ – б/о.

ФЁДОР СМОЛОВ – 7,0. Ударно вернулся в игру Смолов. Заработал опасный штрафной, который, правда, сам же затем и смазал. Отвлёк на себя внимание обороны в голевом эпизоде, позволив Камано пробить без помех.

ФРАНСУА КАМАНО – 7,0. Конечно, не только заслуга Смолова и Марадишвили в голевом эпизоде. Отметим и автора гола за отличное умение открываться. Франсуа вообще вышел полезно, за 25 минут не только гол забил, но и сделал два отбора.

МУРИЛО – б/о.

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Евро-Футбол.Ру,
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