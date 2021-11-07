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Лига Европы

Геркус отреагировал на возможную переигровку матча «Галатасарай» - «Локомотив»

07 Ноября 2021 • 11:26 Комментировать
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

Футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост президента московского «Локомотива», поделился мнением о возможной отмене результата матча группового этапа Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и «железнодорожниками» (1:1).

Стамбульская сторона намерена подать жалобу в УЕФА, поскольку арбитр встречи показал две желтые карточки защитнику москвичей Дмитрию Живоглядову и при этом не удалил его с поля.

«Да ну, не будет никакой переигровки, что за ерунда», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

После четырех туров «Локо» занимает последнее место в квартете, а «Галатасарай» является лидером.

Колосков: «Есть повод для отмены результата матча «Галатасарай» – «Локомотив»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Илья Геркус
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