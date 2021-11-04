Павлюченко дал прогноз на матч «Галатасарая» и «Локомотива»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на поединок «Галатасарая» и «Локомотива» в Лиге Европы. Встреча состоится 4 ноября в Стамбуле.

По мнению Павлюченко, три очка завоюют хозяева.

Роман отметил, что «Локомотив» пока совершенно не работает. Он обратил внимание на то, что местные фанаты будут рьяно поддерживать родную команду. Павлюченко дал прогноз, что «Галатасарай» без особых проблем одержит победу.

«У москвичей много проблем. Зацепиться за очки вряд ли удастся», — цитирует Павлюченко «Всё про спорт».

Встреча состоится 4 ноября в Турции. Стартовый свисток арбитр даст в 20:45 по московскому времени.