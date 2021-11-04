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Лига Европы

Павлюченко дал прогноз на матч «Галатасарая» и «Локомотива»

04 Ноября 2021 • 00:20 Комментировать
Галатасарай
...
Локомотив Москва
1.80 4.00 4.50
Через 20 ч. 4 мин.

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на поединок «Галатасарая» и «Локомотива» в Лиге Европы. Встреча состоится 4 ноября в Стамбуле.

По мнению Павлюченко, три очка завоюют хозяева.

Роман отметил, что «Локомотив» пока совершенно не работает. Он обратил внимание на то, что местные фанаты будут рьяно поддерживать родную команду. Павлюченко дал прогноз, что «Галатасарай» без особых проблем одержит победу.

«У москвичей много проблем. Зацепиться за очки вряд ли удастся», — цитирует Павлюченко «Всё про спорт».

Встреча состоится 4 ноября в Турции. Стартовый свисток арбитр даст в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Роман Павлюченко
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