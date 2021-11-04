Спасение от Камано, чудеса Муслеры и разборки в концовке: Бодрый «Локомотив» чуть не одержал волевую победу в Стамбуле

«Локомотив» в Стамбуле пытался прервать свою 14-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках.

С приходом Маркуса Гисдоля «Локомотив» перезарядил батарейки и переключился в РПЛ на победную колею. Но Лига Европы, понятно, не является ни чемпионатом России, ни каким-либо другим национальным чемпионатом. Сейчас в Лиге чемпионов проваливается «Милан», в прошлом сезоне там проваливался «Интер», а когда-то – Манчестер Сити». Это говорит о том, что результаты команд внутри своих стран далеко не всегда экстраполируются на еврокубки. «Галатасарай», если кому интересно, идёт в турецкой лиге на шестом месте, а свою группу Лиги Европы возглавлял.

«Локомотив» хорошо настроился на матч. «Железнодорожники» вышли на поле «Тюрк Телеком Арены» без дрожи в коленках и старались гнуть свою линию с атакующим футболом и контрпрессингом. «Красно-зелёные» играли явно смелее еврокубкового «Зенита», которого только ленивый не упрекает в футбольной робости. Керк шёл в обводку на правом фланге, Лисакович опережал Маркао и пробивал головой рядом с левой девяткой. Керк тоже нанёс опасный удар головой, только вот мяч попал в стоявшего на ленточке ван Анхольта.

Хозяева отвечали на контратаках. На тринадцатой минуте Фегули пристреливался с подступов к штрафной – мимо недалеко от девятки. Потом защита «Локо» заблокировала попытку Чикылдэу. А в конце тайма «путейцы» поплатились за потерю на чужой половине поля. Причём особенно досадно им должно быть из-за того, что до этого они сами перехватили мяч у соперника. В общем, турецкий клуб провёл выпад правым флангом, последовал перевод к левому полуфлангу на ван Анхольта, тот скинул в центр, и Фегули на сей раз выстрелил идеально в правую шестёрку (1:0).

В начале второго тайма хозяева не использовали пару полумоментов, и дальше игра вернулась на рельсы давления со стороны «Локомотива». Гостям не хватало острых шансов, но они не сдавались. Смолов, вышедший на замену в перерыве, решил напрямую пальнуть со штрафного, но закрутил мяч чересчур замысловато в сторону от створа. Впрочем, уже спустя три минуты счёт стал равным. Марадишвили прострелил справа, Смолов и защитник «жёлто-красных» не коснулись мяча на ближней штанге, а на дальней его переправил в пустой створ оставленный безо всякой опеки Камано, вступивший в игру совсем недавно. «Вне игры» там не было, так что 1:1.

«Львы» встрепенулись, и пошла возникать опасность у ворот «Локо». У хозяев было попадание в штангу и дальний удар, когда мяч просто не попал в девятку. Москвичи тоже начали регулярно острить, используя контратаки. В общем, это были качели. По правому полуфлангу перспективно вываливались Керк и Смолов: первый плохо пробил мимо дальнего угла, а Смолов не переиграл Муслеру в углу ближнем. Плюс Муслера совершил подвиг на угловом, отразив удары Смолова и Мурило.

В добавленное время произошла пара эпизодов с разборками между футболистами. Таким образом, на последних минутах игра разбилась на эпизоды. «Локомотив» показал весьма неплохой футбол, но набрал только одно очко и остался на последнем месте.

Кирилл Иванцов