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Лига Европы

Спасение от Камано, чудеса Муслеры и разборки в концовке: Бодрый «Локомотив» чуть не одержал волевую победу в Стамбуле

04 Ноября 2021 • 22:40 Комментировать (7)
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» в Стамбуле пытался прервать свою 14-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках.

Протокол игры  
Галатасарай 1:1 Локомотив Москва
(1:0) Фегули Софьян 43'    
    73' Камано Франсуа (1:1)
Муслера Фернандо Йедлин Деандре   8' Нельссон Виктор Маркан Маркос Ван Анхольт Патрик   76' (Мохамед Мостафа (   76') Кутлу Беркан Моруцан Олимпиу   76' (Байрам Омер (   76') Фегули Софьян   71' (Йылмаз Барыш (   71'   74') Чикылдэу Александру Актюркоглу Мухаммед Дервисоглу Халил   90'   90' (Диань Мбайе (   90'   90')
Запасные: Кылынч Эмре Бабель Райан Эзтюрк Алпаслан Бабаджан Аталай Чипе Исмаил Антальялы Тайлан Люиндама Кристиан Арслан Ишик
Гилерме Маринато Ненахов Максим   14'   46' (Смолов Фёдор (   46') Баринов Дмитрий   90' Едвай Тин   37' Рыбус Мацей Керк Джирано Марадишвили Константин Бека Алексис   85' (Мурило Серкейра (   85') Рыбчинский Дмитрий   65' (Камано Франсуа (   65') Лисакович Виталий   46' (Живоглядов Дмитрий (   46'   90') Жемалетдинов Рифат
Запасные: Чёрный Артур Сильянов Александр Савин Андрей Петров Максим Вячеславович Худяков Даниил
04 ноября. Стадион "NEF Stadyumu".

С приходом Маркуса Гисдоля «Локомотив» перезарядил батарейки и переключился в РПЛ на победную колею. Но Лига Европы, понятно, не является ни чемпионатом России, ни каким-либо другим национальным чемпионатом. Сейчас в Лиге чемпионов проваливается «Милан», в прошлом сезоне там проваливался «Интер», а когда-то – Манчестер Сити». Это говорит о том, что результаты команд внутри своих стран далеко не всегда экстраполируются на еврокубки. «Галатасарай», если кому интересно, идёт в турецкой лиге на шестом месте, а свою группу Лиги Европы возглавлял.

«Локомотив» хорошо настроился на матч. «Железнодорожники» вышли на поле «Тюрк Телеком Арены» без дрожи в коленках и старались гнуть свою линию с атакующим футболом и контрпрессингом. «Красно-зелёные» играли явно смелее еврокубкового «Зенита», которого только ленивый не упрекает в футбольной робости. Керк шёл в обводку на правом фланге, Лисакович опережал Маркао и пробивал головой рядом с левой девяткой. Керк тоже нанёс опасный удар головой, только вот мяч попал в стоявшего на ленточке ван Анхольта.

Хозяева отвечали на контратаках. На тринадцатой минуте Фегули пристреливался с подступов к штрафной – мимо недалеко от девятки. Потом защита «Локо» заблокировала попытку Чикылдэу. А в конце тайма «путейцы» поплатились за потерю на чужой половине поля. Причём особенно досадно им должно быть из-за того, что до этого они сами перехватили мяч у соперника. В общем, турецкий клуб провёл выпад правым флангом, последовал перевод к левому полуфлангу на ван Анхольта, тот скинул в центр, и Фегули на сей раз выстрелил идеально в правую шестёрку (1:0).

В начале второго тайма хозяева не использовали пару полумоментов, и дальше игра вернулась на рельсы давления со стороны «Локомотива». Гостям не хватало острых шансов, но они не сдавались. Смолов, вышедший на замену в перерыве, решил напрямую пальнуть со штрафного, но закрутил мяч чересчур замысловато в сторону от створа. Впрочем, уже спустя три минуты счёт стал равным. Марадишвили прострелил справа, Смолов и защитник «жёлто-красных» не коснулись мяча на ближней штанге, а на дальней его переправил в пустой створ оставленный безо всякой опеки Камано, вступивший в игру совсем недавно. «Вне игры» там не было, так что 1:1.

«Львы» встрепенулись, и пошла возникать опасность у ворот «Локо». У хозяев было попадание в штангу и дальний удар, когда мяч просто не попал в девятку. Москвичи тоже начали регулярно острить, используя контратаки. В общем, это были качели. По правому полуфлангу перспективно вываливались Керк и Смолов: первый плохо пробил мимо дальнего угла, а Смолов не переиграл Муслеру в углу ближнем. Плюс Муслера совершил подвиг на угловом, отразив удары Смолова и Мурило.

В добавленное время произошла пара эпизодов с разборками между футболистами. Таким образом, на последних минутах игра разбилась на эпизоды. «Локомотив» показал весьма неплохой футбол, но набрал только одно очко и остался на последнем месте.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Лига Европы
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
04 Ноября 2021 в 22:57
Тактически Локомотив переиграл турок.. Тот год был большой случайностью больше. Ну и Гисдоль умеет видимо настраивать. Прогресс на лицо!
ингерман
04 Ноября 2021 в 22:49
эх.. жаль аднака.. )))
Element-22
04 Ноября 2021 в 22:47
не думал, что получу кайф от просмотра этого матча)
вечная претензия к рос. командам - недоработки, вальяжность, хождение по полю пешком, но сегодня Локо за самоотдачу респект. в то же время вроде бы понимают, чего хочет тренер, пластаются, а индивидуального мастерства и интеллекта хотя б как у не заигравшего нигде Фегули нет ни у одного...
Don sangre
04 Ноября 2021 в 22:53
Да Гисдоль умеет настраивать на вторые таймы.. И это плюс.
Element-22
04 Ноября 2021 в 22:56
ес честно, ваще с ним не знаком. ни Бундеслигу, ни тем более РПЛ особо не люблю, но думал, что это очередной колхозник, когда прочитал его цитату о том, что не вылететь - более весомое событие, чем попасть в зону ЛЧ. но футбол Локо мне понравился в части прессинга.
Don sangre
04 Ноября 2021 в 22:58
Мне тоже понравился.
Nevr75
04 Ноября 2021 в 22:46
Самоотдача пять с плюсом, тактика на троечку, оборона на два!!! Могли как и выиграть, так и проиграть!!! А так , матч очень смотрибельный и жаркий, в принципе неплохо!
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окончен Легия 1:4 Наполи
окончен Реал Сосьедад 1:1 Штурм
окончен Генк 2:2 Вест Хэм
окончен Брондбю 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Галатасарай 1:1 Локомотив Москва
окончен Олимпиакос 1:2 Айнтрахт Фр
окончен Лион 3:0 Спарта Прага
окончен Монако 0:0 ПСВ
Идет 45 минута Лестер 0:0 Спартак Москва 1.27 6.8 9.6
Идет 45 минута Антверпен 0:3 Фенербахче 2.9 3.5 2.45
Идет 45 минута Байер Л 1:0 Бетис 1.93 3.6 4.1
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Идет 45 минута Марсель 1:0 Лацио 2.34 3.5 3.05
Идет 45 минута Брага 3:1 Лудогорец 1.52 4.1 7
Идет 43 минута Ференцварош 1:2 Селтик 2.85 3.55 2.44
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