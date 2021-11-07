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Лига Европы

Колосков: «Есть повод для отмены результата матча «Галатасарай» – «Локомотив»

07 Ноября 2021 • 09:56 Комментировать
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

Стамбульский «Галатасарай» собирается подать апелляцию на результат поединка с московским «Локомотивом», состоявшегося в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. По ходу встречи главный рефери Сандро Шерер показал две желтые карточки игроку «железнодорожников» Дмитрию Живоглядову, однако футболист продолжил игру.

Своим мнением по этой ситуации поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «РБ Спорт»:

«Есть повод для отмены результата. Такой случай уже был. И тоже с «Локо», когда Пименова должны были удалить (матч против «Тироля» в 2001 году – прим. редакции). В результате игру переиграли».

Напомним, что матч «Галатасарай» - «Локомотив» прошел на этой неделе и завершился вничью со счетом 1:1.

После четырех туров турецкий гранд лидирует в таблице квартета Е, а «железнодорожники» занимают последнее место.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Вячеслав Колосков
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