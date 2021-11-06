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Лига Европы

«Галатасарай» призвал УЕФА присудить «Локомотиву» техническое поражение молния

06 Ноября 2021 • 20:48 Комментировать (1)
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

Сегодня, 6-го ноября, на официальной странице «Галатасарая» в «Твиттере» появилось заявления, согласно которому турецкий клуб подал запрос в УЕФА на присуждение им победы в поединке Лиги Европы против «Локомотива».

Турецкая сторона обратила свое внимание на тот факт, что защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов не был удален с поля после двух показанных ему желтых карточек. Как считает руководство «Галатасарая», арбитр допустил серьезную ошибку, не следовав правилам.

Теперь соперник москвичей по групповому раунду второго по престижности еврокубка просит аннулировать результат матча, либо же провести переигровку, если УЕФА откажется присудить «Локомотиву» поражение.   

Напомним, что противостояние закончилось вничью со счетом 1:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай
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Комментарии (1)
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Tavadi
06 Ноября 2021 в 21:04
.уй им на турецкий воротник!
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