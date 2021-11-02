Арбитры из Швейцарии отработают на матче «Галатасарай» - «Локомотив»

На официальном сайте УЕФА опубликованы имена судей, которые отработают на матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы между стамбульским «Галатасараем» и московским «Локомотивом».

Главным рефери противостояния назначен швейцарец Сандро Шерер. Ассистенты на бровках – Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный судья – Ален Бьери. За систему VAR будут отвечать Лионель Тшуди и Адриен Жаккотте.

Поединок пройдет в Турции в четверг, 4 ноября. Начало запланировано в 20:45 по московскому времени.

После трех туров «железнодорожники» занимают последнее место в группе Е, а турки идут на первой строчке.