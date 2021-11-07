Экс-судья ФИФА: «Матч «Галатасарай» - «Локомотив» будет переигран, если арбитр признает ошибку»

Экс-рефери ФИФА Дениз Битнел рассказал, при каких обстоятельствах может состояться переигровка матча группового этапа Лиги Европы между стамбульским «Галатасараем» и московским «Локомотивом».

«Ситуация с неудалением футболиста «Локомотива» является нарушением установленных правил игры. Однако важен тот факт, как на это отреагирует главный арбитр. Если он не признает свою ошибку, переигровки не будет. Если же судья признает оплошность, то команды проведут повторный матч», - передает слова арбитра Medyatava.

Напомним, что в концовке встречи главный рефери Сандро Шерер показал защитнику «железнодорожников» Дмитрию Живоглядову второе предупреждение, но не удалил игрока с поля. По этой причине турецкая сторона подала протест в УЕФА.