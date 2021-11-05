Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением по поводу матча группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем», который завершился ничьей (1:1).

- Закономерна ли ничья?

- Она по игре. Игра была веселая, интересная. «Локомотив» предстал в новом свете. Это именно тот футбол, который хочет видеть новый тренерский штаб. Защитники играют очень высоко, используется высокий прессинг. Это не всегда получается, и такая авантюрная игра может вести к провалам и срывам. Но сама игра интересная. Это новая модель для России. Будем смотреть. А сама ничья практически ставит крест на весенней стадии Лиги Европы для «Локомотива». Несмотря на то, что шансы еще есть, обыграть «Марсель» на выезде будет крайне сложно. А сейчас нашей команде нужны две победы. Очень тяжело будет добиться такого результата. Поэтому я не думаю, что «Локомотив» продолжит выступление в Лиге Европы. Разве что за Лигу Конференция еще можно зацепиться.

- Вы сказали про новый стиль команды с высоким прессингом. Вам он нравится?

- Такая игра предполагает высокую функциональную готовность футболистов, потому что она очень энергозатратная. И потом, должно быть отлаженное взаимодействие. Если ты идешь в высокий прессинг, каждый футболист должен четко знать свой маневр, а иначе будут провалы. Мы видели гол, который «Локомотив» пропустил, когда пятеро нападающих вышли на двух защитников. Такие провалы могут быть частыми, поэтому команда может начать пропускать очень много мячей. Конечно, для зрителей такой футбол очень интересен. Потому что он живой и энергичный. Если все это отладить, то результат будет, но сделать это крайне сложно. Прежде всего, потому, что нужны квалифицированные футболисты. Помимо хорошей подготовки. Если «Локомотив» планирует использовать эту тактику, то должен еще усиливаться.

- Может быть Гисдоль применил эту тактику конкретно к игре с «Галатасараем», и ее можно оправдать положением в турнирной таблице, которое не устраивало его команду?

- Думаю, что если тренерский штаб решил применять эту тактику, то он будет это делать в большинстве матчей. Конечно, когда соперник очень силен и придавливает тебя к воротам, такая тактика не сработает. Но она перспективная, на мой взгляд.

- В конце матча постоянно были стычки. Как это можете объяснить?

- Дело в том, что судья потерял нити игры. Мне не нравится такое судейство. Он пропускал очевидные фолы, а по мелочи свистел. Мне кажется, арбитр не очень квалифицированно отработал этот матч. Отсюда и стычки, которые вызваны желанием одних потянуть время, как это делал Баринов, когда взял мяч и начал его водить. И желанием других добиться дома результата. При таком судействе это часто приводит к подобным стычкам.

- Как оцените поведение турецких болельщиков? Они бросали на поле какие-то предметы?

- В Турции такое часто происходит. Помню, когда мы играли с «Олимпиакосом» было то же самое. У них запрещено проносить что-либо, и они бросают какие-то пакеты, пустые стаканы. Такие уж там болельщики.

- Вообще концовка матча получилась огненная - обе команды пошли ва-банк и создали достаточно моментов для взятия ворот. Это объяснимо?

- Мне было очень интересно на это смотреть. Трибуны гнали хозяев вперед, и «Локомотив» играл на встречных курсах. Но я повторюсь, что такая тактика «Локомотива» часто будет приводить к провалам. До тех пор, пока она не отладится до автоматизма.

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- Почему «Локомотив» не побеждает в еврокубках уже в 15 матчах подряд?

- Причину надо искать в общем падении уровня нашего футбола. Сейчас наши команды почему-то функционально слабо готовы. Я смотрел матч «Спартака» с «Лестером» и видел, что «красно-белые» тоже сильно сдали физически.

- Как расцениваете шансы «Локомотива» в группе? Борьба за третье место?

- Третье место можно зацепить, хотя это будет проблематично. Если удастся обыграть «Лацио», еще можно на него претендовать, но сами понимаете, что сделать это будет очень сложно.

Елена Григорьевская