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Лига Европы

«Локомотив» продлил свою серию без побед на европейской арене до 15 матчей

04 Ноября 2021 • 22:54 Комментировать (1)
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

Несмотря на то, что московский «Локомотив» достойно выглядел в противостоянии с «Галатасарем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, российскому клубу так и не удалось набрать три очка. Тем самым, «железнодорожники» продлили свою серию без побед на европейской арене уже до 15 поединков.

Порадовать своих болельщиков результатом «Локомотив» смог еще в 2019 году, когда во главе с Юрием Семиным команда обыграла «Байер». С того момента у столичного коллектива десять ничьих и пять поражений.

Также отметим, что подопечные Маркуса Гисдоля не смогли покинуть последнюю строчку в своей группе, оставшись на дне турнирной таблицы с двумя пунктами, уступая «Марселю» и «Лацио».

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Локомотив Москва
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Идет 41 минута Лестер 0:0 Спартак Москва 1.27 6.8 9.6
Идет 41 минута Антверпен 0:3 Фенербахче 2.9 3.5 2.45
Идет 41 минута Байер Л 0:0 Бетис 1.93 3.6 4.1
Идет 40 минута Динамо Загреб 2:1 Рапид Вена 1.67 4 5.2
Идет 40 минута Црвена Звезда 0:0 Митьюлланд 1.74 3.7 5.2
Идет 41 минута Марсель 1:0 Лацио 2.34 3.5 3.05
Идет 41 минута Брага 3:1 Лудогорец 1.52 4.1 7
Идет 39 минута Ференцварош 1:2 Селтик 2.85 3.55 2.44
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