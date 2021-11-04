«Локомотив» продлил свою серию без побед на европейской арене до 15 матчей

Несмотря на то, что московский «Локомотив» достойно выглядел в противостоянии с «Галатасарем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, российскому клубу так и не удалось набрать три очка. Тем самым, «железнодорожники» продлили свою серию без побед на европейской арене уже до 15 поединков.

Порадовать своих болельщиков результатом «Локомотив» смог еще в 2019 году, когда во главе с Юрием Семиным команда обыграла «Байер». С того момента у столичного коллектива десять ничьих и пять поражений.

Также отметим, что подопечные Маркуса Гисдоля не смогли покинуть последнюю строчку в своей группе, оставшись на дне турнирной таблицы с двумя пунктами, уступая «Марселю» и «Лацио».