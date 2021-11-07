Сёмин: «Переигровка матча с «Галатасараем» - хороший вариант для «Локомотива»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на протест стамбульского «Галатасарая» по поводу результата матча с «Локомотивом» в групповом раунде Лиги Европы. По ходу встречи главный рефери показал два предупреждения защитнику москвичей Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкая сторона намерена добиться переигровки или технического поражения «железнодорожникам».

«Переигровка матча - это хороший вариант для «Локомотива». Ничья никак не устраивает команду, необходимо побеждать», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что поединок завершился со счетом 1:1.

По итогам четырех туров «Галатасарай» лидирует в группе, а «Локомотив» идет на последнем месте.