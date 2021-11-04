Смородская не верит в успех «Локомотива» даже после ничьей с «Галатасараем»

Сегодня московский «Локомотив» многих порадовал своей игрой, но так и не сумел добыть долгожданную победу в матче с «Галатасараем» в Лиге Европы. Однако, не в восторге от увиденного осталась Ольга Смородская.

Бывший президент «железнодорожников» заявила, что на команду ждет провал. По ее словам, наставник Маркус Гисдоль ничего не сможет добиться в Москве. Смородская осталась недовольна выбором стартового состава, а также упрекнула тренерский штаб в игре на ничейный результат без риска.

«Локомотив» никуда не пройдет, это будет провал Гисдоля, вот увидите. Даже третье место «красно-зеленым» не светит», - подытожила свою речь чиновница в интервью «Спорт-Экспрессу».