Наставник «Галатасарая» пожаловался на судейство в матче с «Локомотивом»

Наставник «Галатасарая» Фатих Терим на послематчевой пресс-конференции рассказал, что помешало его подопечным добыть домашнюю победу над «Локомотивом» в четвертом туре Лиги Европы. Одной из причин турецкий специалист назвал работу арбитра, который, по его мнению, допустил ряд ошибок.

«Не хотелось бы выливать критику, но судейство в этой игре могло бы быть и более лучшего качества. Что касается поединка, то мы боролись и здорово цеплялись за мяч. Оппонент мало что создал в первой половине встречи. А так, хочу поблагодарить «Локомотив» за матч», - прокомментировал главный тренер.

Стоит добавить, что эта ничья никак не повлияла на положение команд в турнирной таблице – «Галатасарай» до сих пор первый, а «железнодорожники» все еще на последней строчке с двумя набранными очками.