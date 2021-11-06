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Лига Европы

Наумов: Переигровка матча «Галатасарай» - «Локомотив» нам только на руку

06 Ноября 2021 • 22:51 Комментировать
Галатасарай
1:1
Локомотив Москва
окончен

В субботу стало известно, что «Галатасарай» официально подал иск в УЕФА по поводу матча с «Локомотивом» в Лиге Европы. Турецкая сторона хочет присудить московской команде техническое поражение за ошибку судьи, который не удалил Дмитрия Живоглядова после двух желтых карточек.

Бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов полагает, что соперник россиян поспешил с таким решением. По его словам, «Галатасарай» и так комфортно чувствует себя в турнирной таблице группы, а их запрос ни к чему не приведет.

«Галатасарай» может всего лишиться, зря они все это затеяли. «Локомотиву» переигровка только на руку, мы их обыграем в ответном матче», - добавил Наумов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что встреча между командами в Турции завершилась ничьей, что позволило сопернику подопечных Маркуса Гисдоля удержать первую строчку в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Николай Наумов
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