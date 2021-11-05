Гаджиев: «Гисдоль играет по тому образцу, что построил Николич»

Бывший наставник ряда российских клубов Гаджи Гаджиев высказался касательно добытой «Локомотивом» ничьи в поединке против «Галатасарая». Специалист считает, что это было одно из лучших выступлений «железнодорожников» в текущем сезоне.

Однако, Гаджиев подметил, что пока рано восхвалять нового главного тренера Маркуса Гисдоля. По его словам, немцу стоит отдать должное за то, что он пытается усовершенствовать уже привычный для команды стиль.

«Гисдоль играет по тому образцу, что построил Марко Николич. Нельзя говорить о том, что тренер придет и за две недели изменит манеру игры», - прокомментировал Гаджиев в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что «Локомотив» под руководством нового наставника дважды сыграл вничью, дважды победил и один раз свел матч к поражению.