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Модрич вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал» в Лиге чемпионов

20 Сентября 2023 • 23:03 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Унион Берлин
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл очередной матч за команду в Лиге чемпионов.

«Сливочные» одержали победу над «Унионом» из Берлина (1:0) в первом туре группового этапа, а 38-летний хорват вышел в стартовом составе, отыграв до 80-й минуты. Согласно сведениям Madrid Xtra, сегодняшний поединок стал для Модрича 110-м в цветах «Реала» в рамках Лиги чемпионов. Хавбек превзошёл по этому показателю легендарного экс-защитника Роберто Карлоса. Лидером рейтинга остаётся бывший вратарь Икер Касильяс (152), далее следуют Карим Бензема (133), Рауль Гонсалес (132) и Серхио Рамос (129).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Икер Касильяс Серхио Рамос Лука Модрич Рауль Гонсалес Роберто Карлос
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