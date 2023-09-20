Модрич вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл очередной матч за команду в Лиге чемпионов.

«Сливочные» одержали победу над «Унионом» из Берлина (1:0) в первом туре группового этапа, а 38-летний хорват вышел в стартовом составе, отыграв до 80-й минуты. Согласно сведениям Madrid Xtra, сегодняшний поединок стал для Модрича 110-м в цветах «Реала» в рамках Лиги чемпионов. Хавбек превзошёл по этому показателю легендарного экс-защитника Роберто Карлоса. Лидером рейтинга остаётся бывший вратарь Икер Касильяс (152), далее следуют Карим Бензема (133), Рауль Гонсалес (132) и Серхио Рамос (129).