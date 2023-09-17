Госенс: «Унион» едет в Мадрид не для того, чтобы полюбоваться стадионом «Реала»

Левый латераль берлинского «Униона» Робин Госенс поделился мыслями о предстоящем матче против мадридского «Реала».

Выездная для немецкого коллектива встреча со «сливочными» состоится 20 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы едем в Мадрид не для того, чтобы полюбоваться стадионом «Реала» и видами вокруг – мы можем сделать это после матча, – заявляет Госенс, чьи слова приводит Marca. – До этого момента мы не планируем быть туристами. Наша задача – навязать борьбу сопернику», – высказался немецкий футболист, минувшим летом перешедший в «Унион» из миланского «Интера».