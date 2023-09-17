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Госенс: «Унион» едет в Мадрид не для того, чтобы полюбоваться стадионом «Реала»

17 Сентября 2023 • 02:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Унион Берлин
20.09 19:45

Левый латераль берлинского «Униона» Робин Госенс поделился мыслями о предстоящем матче против мадридского «Реала».

Выездная для немецкого коллектива встреча со «сливочными» состоится 20 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы едем в Мадрид не для того, чтобы полюбоваться стадионом «Реала» и видами вокруг – мы можем сделать это после матча, – заявляет Госенс, чьи слова приводит Marca. – До этого момента мы не планируем быть туристами. Наша задача – навязать борьбу сопернику», – высказался немецкий футболист, минувшим летом перешедший в «Унион» из миланского «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Унион Берлин Робин Госенс
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РЕАЛ МАДРИД УНИОН БЕРЛИН
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