Анчелотти: «Реалу» по силам дойти до финала Лиги чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы своей команды дойти до финала Лиги чемпионов. Напомним, завтра «королевский клуб» начнёт выступления в новом розыгрыше турнира поединком против берлинского «Униона».

«Реалу» по силам дойти до финала Лиги чемпионов. Я не имею в виду, что мы каждый год являемся фаворитами турнира, но нам по силам достичь цели», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Анчелотти за свою карьеру дважды выигрывал Лигу чемпионов во главе мадридского «Реала». Ещё столько же подобных трофеев итальянский специалист выиграл во во главе «Милана».