Бонуччи прокомментировал поражение от «Реала»

Центральный защитник берлинского «Униона» ответил на вопросы журналистов после поражения от мадридского «Реала» (0:1).

Немецкий коллектив едва не добыл ничью в Мадриде, но всё же не сумел сдержать Джуда Беллингема, забившего единственный гол на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Это «Реал» Мадрид, – высказывается после матча Бонуччи, которого цитирует журналист Аранча Родригес. – Это не первый случай, когда они забивают победный мяч на последних минутах. Таков футбол», – заявил 36-летний итальянский игрок, перешедший в «Унион» по ходу текущего сезона из «Ювентуса».