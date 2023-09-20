Анчелотти: «В «Реале» много элитных полузащитников – каждый из них должен играть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о конкуренции в средней линии.

В сегодняшней встрече Лиги чемпионов против берлинского «Униона» в стартовом составе «сливочных» вышли Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Лука Модрич и Джуд Беллингем, в то время как Тони Кроос, Федерико Вальверде и Браим Диас были вынуждены довольствоваться появлением со скамейки запасных. Поединок завершился победой «Реала» с минимальным счётом.

«Модрич и Кроос? У нас много элитных полузащитников, каждый из которых способен играть в старте. Я не могу оставлять никого из них в запасе в четырёх-пяти матчах подряд. Все они знают, что могут быть полезны и при выходе на замену», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.