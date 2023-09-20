Беллингем признан лучшим игроком в четвёртом из шести матчей за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вновь удостоился награды лучшему игроку матча.

Гол англичанина, забитый на 94-й минуте, позволил коллективу Карло Анчелотти вырвать победу над берлинским «Унионом» (1:0) в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов. 20-летний футболист был признан главным героем встречи, получив приз лучшему игроку матча от УЕФА. Ранее Беллингем получал аналогичное признание от Ла Лиги в трёх из пяти матчей чемпионата.

Джуд Беллингем присоединился к «Реалу» минувшим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии». В активе звезды сборной Англии шесть голов и один ассист в шести матчах за «сливочных».