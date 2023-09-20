Анчелотти: Родриго тяжело в таких матчах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру Родриго в первом матче Лиги чемпионов против берлинского «Униона».

«Ему тяжело в таких матчах. Родриго нужно больше пространства на поле. Сегодня ему тоже не повезло», - заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции. Также Анчелотти отметил нехватку Винисиуса Жуниора, которого тренер назвал одним из лучших игроков в мире.

Напомним, что мадридский «Реал» начал еврокубковую кампанию с минимальной победы. Единственный гол в компенсированное время вновь забил Джуд Беллингем.