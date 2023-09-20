​«Унион Берлин» стал 150-м соперником «Реала» в еврокубках

Свой путь в очередном розыгрыше Лиги чемпионов мадридский «Реал» начал с игры с берлинским «Унионом», сумев выиграть у немецкого клуба с минимальным счетом.

Это была первая встреча между «Реалом» и берлинским клубом, который «вышел в люди» совсем недавно и в результате третьего места в прошлогоднем чемпионате Германии получил возможность попробовать свои силы в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

К тому же, «Унион» стал 150-м соперником мадридского «Реала» за все время выступлений в европейских турнирах. В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Наполи».