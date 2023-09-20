Тчуамени – о победе, вырванной на последних минутах: «Реал» готов делать это снова и снова»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился впечатлениями после победы над берлинским «Унионом» (1:0).

Испанский коллектив вырвал три очка в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов благодаря голу Джуда Беллингема, забитому на 94-й минуте.

«Это ДНК «Реала». Мы делали это много раз за последнее время и продолжим делать в дальнейшем, если потребуется. В этой команде необходимо полностью выкладываться, пока не прозвучит финальный свисток», – передаёт Madrid Zone слова французского игрока.

В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде против «Наполи». Встреча состоится 3 октября.