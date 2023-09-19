​Камавинга: «Реал» может выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга выступил на пресс-конференции перед матчем против берлинского «Униона» в Лиге чемпионов.

«Играть в Лиге чемпионов за «Реал» - то, чего хочет каждый. Не могу дождаться. Я всегда хочу побеждать, побеждать и ещё раз побеждать.

Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Конечно, «Реал» всегда является фаворитом на победу в этом соревновании.

«Унион» - очень сильная команда. Мы знаем, что завтра нам предстоит сложный матч», - сказал Камавинга журналистам.

Матч между «Реалом» и берлинским «Унионом» стартует 20 сентября в 19:45 по московскому времени.