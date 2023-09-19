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Генич заявил, что не ставил бы на «Реал» и «Баварию» в Лиге чемпионов

19 Сентября 2023 • 18:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Унион Берлин
Через 23 ч. 51 мин.

Телекомментатор Константин Генич полагает, что мадридскому «Реалу» и «Баварии» нынче не светит успех в Лиге чемпионов. Эксперт объяснил, почему он так считает.

«На «Реал» я бы не ставил, у них Хоселу в нападении, без Бензема это другая команда. «Бавария» — тоже вряд ли, их игра в Бундеслиге мне пока не очень нравится. А ещё у них в раздевалке прямо сейчас проблемы», - цитирует Генича «Матч ТВ».

Ранее Генич назвал своих фаворитов грядущего розыгрыша самого престижного еврокубка. Это «Манчестер Сити», «ПСЖ» и ещё один клуб, который играл во второй части сезона прошлого в Лиге Европы.

«Реал» в первом матче ЛЧ примет берлинский «Унион», а «Бавария» сыграет дома против «Манчестер Юнайтед».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Константин Генич
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