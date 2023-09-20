Матч Лиги чемпионов «Реал» - «Унион» проходил по предсказуемому сценарию. Испанский клуб осаждал ворота соперника и нанес больше двух десятков ударов, а соперник откровенно играл на ничью. В первом тайме остроты было маловато, а затем Родриго сотряс правую штангу после прострела. Аналогичная судьба опасного удара Хоселу, голкипер перевел мяч в каркас. Лука Модрич всерьез потревожил вратаря, а Хоселу не попал в рамку. И все же мадридцы вырвали победу на 90-й минуте, после рикошета Джуж Беллингем с нескольких метров забил мяч.

Как это был - смотрите в видеообзоре.