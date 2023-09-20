«Реал» лишь в компенсированное время вырвал победу у «Униона»

«Реал» едва не оступился на старте Лиги чемпионов. После неудачного первого тайма мадридцы создали много моментов во втором, но забить могли лишь в компенсированное время.

Один из традиционных фаворитов Лиги чемпионов мадридский «Реал» новый розыгрыш главного еврокубка начинал в Берлине. Соперником «сливочных» стал дебютант турнира «Унион», который ещё пару лет назад вообще выступал во второй Бундеслиге и даже не мог мечтать, что в скором времени добьётся такого прогресса.

Хозяева быстро могли открыть счёт. После передачи Беллингема бдительность Рённова проверил Хоселу, но голкипер намертво забрал мяч. Берлинцы вовсе не собирались отсиживаться и в ответ совершили ряд подходов к владениям Кепы, но не беспокоили вратаря «сливочных». Правда, и сами мадридцы не создавали чего-то опасного у ворот соперника.

В середине тайма «сливочные» заработали опасный штрафной, который бить взялся Алаба. Однако после выстрела австрийца мяч прошёл выше цели. «Реал» продолжал после этого действовать довольно академично, трибуны даже неодобрительно посвистывали. В итоге до перерыва больше ни одна из команд ничего опасного не создала, так что на перерыв команды ушли с нулями на табло, которые вполне тянули на звание «скучных».

В начале второго тайма счёт едва не открыли гости. Бехренс скинул мяч на Госсенса, который пробил рядом со штангой. Ответа «Реала» был опаснее. С первым ударом Родриго справился вратарь, а после атаки вторым темпом бразилец замыкал прострел справа, но угодил в штангу. «Реал» стал прибавлять и минут через десять гостей вновь выручил каркас ворот. После подачи с левого фланга Хоселу пробил по воротам, Рённов достал мяч, но перевёл его лишь в штангу, после чего вратаря подстраховали защитники.

За двадцать минут до конца матча Модрич получил мяч перед штрафной и пробил под перекладину, но Рённов в красивом прыжке спас команду. Вскоре «сливочные» провели быструю атаку, Родриго справа ворвался в штрафную и простреливал в центр на Вальверде, который готов был вносить мяч в пустые ворота, но опытный Бонуччи выбил мяч на угловой. После навеса с корнера Рюдигер выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше.

«Реал» продолжал давить. За восемь минут до конца матча после прострела справа Хоселу из выгодной позиции умудрился не попасть в створ. Вскоре после прострела Браима Диаса справа Родриго подработал себе пяткой мяч и с угла вратарской пробил, но получилось несильно, и Рённов ворота спас.

И всё же в компенсированное время «Реал» вырвал победу. Мадридцы заработали угловой, который разыграли. Вальверде решился пробить издали, мяч заметался во вратарской и отскочил к Беллингему, который уже пробил в пустые ворота мимо успевшего завалиться Рённова.

В следующем туре через две недели «Реал» отправится в гости к главному конкуренту по группе «Наполи», а «Унион» примет «Брагу». Пока же команды возвращаются к национальным чемпионатам. «Реал» на выходных ждёт дерби с «Атлетико» причём на поле соперника. «Унион» же в родных стенах сразится с «Хоффенхаймом».

Роман Андреев