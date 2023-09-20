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Лига чемпионов

«Реал» лишь в компенсированное время вырвал победу у «Униона»

20 Сентября 2023 • 21:44 Комментировать (16)
Реал Мадрид
1:0
Унион Берлин
окончен

«Реал» едва не оступился на старте Лиги чемпионов. После неудачного первого тайма мадридцы создали много моментов во втором, но забить могли лишь в компенсированное время.

Протокол игры  
Реал Мадрид1:0Унион Берлин
(1:0) Беллингем Джуд90'  
Аррисабалага КепаВаскес ЛукасРюдигер АнтониоНачо Фернандес 73' (Гарсия Франсиско III ( 73') Алаба ДавидМодрич Лука 81' (Диас Браим ( 81') Тчуамени Орельен  37' 66' (Вальверде Федерико ( 66') Камавинга Эдуардо 66' (Кроос Тони ( 66') Беллингем ДжудХоселу СанмартинРодриго
Запасные: Гарсия ГонсалоКаньисарес ЛукасСебальос ДаниЛунин АндрейМенди Ферлан
Рённов ФредерикДухи ДанилоБонуччи Леонардо 80' (Еккель Пауль ( 80') Лейте ДиогуЮранович ЙосипКрал АлексТусар Люка  1'Лайдуни Аисса 66' (Фолланд Кевин ( 66') Госенс РобинБекер Шеральдо 81' (Фофана Датро ( 81') Бехренс Кевин 66' (Ааронсон Бренден ( 66')
Запасные: Руссийон ЖеромТриммель КристоферШтайн ЯнникШволов Александер
20 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

Один из традиционных фаворитов Лиги чемпионов мадридский «Реал» новый розыгрыш главного еврокубка начинал в Берлине. Соперником «сливочных» стал дебютант турнира «Унион», который ещё пару лет назад вообще выступал во второй Бундеслиге и даже не мог мечтать, что в скором времени добьётся такого прогресса.

Хозяева быстро могли открыть счёт. После передачи Беллингема бдительность Рённова проверил Хоселу, но голкипер намертво забрал мяч. Берлинцы вовсе не собирались отсиживаться и в ответ совершили ряд подходов к владениям Кепы, но не беспокоили вратаря «сливочных». Правда, и сами мадридцы не создавали чего-то опасного у ворот соперника.

В середине тайма «сливочные» заработали опасный штрафной, который бить взялся Алаба. Однако после выстрела австрийца мяч прошёл выше цели. «Реал» продолжал после этого действовать довольно академично, трибуны даже неодобрительно посвистывали. В итоге до перерыва больше ни одна из команд ничего опасного не создала, так что на перерыв команды ушли с нулями на табло, которые вполне тянули на звание «скучных».

В начале второго тайма счёт едва не открыли гости. Бехренс скинул мяч на Госсенса, который пробил рядом со штангой. Ответа «Реала» был опаснее. С первым ударом Родриго справился вратарь, а после атаки вторым темпом бразилец замыкал прострел справа, но угодил в штангу. «Реал» стал прибавлять и минут через десять гостей вновь выручил каркас ворот. После подачи с левого фланга Хоселу пробил по воротам, Рённов достал мяч, но перевёл его лишь в штангу, после чего вратаря подстраховали защитники.

За двадцать минут до конца матча Модрич получил мяч перед штрафной и пробил под перекладину, но Рённов в красивом прыжке спас команду. Вскоре «сливочные» провели быструю атаку, Родриго справа ворвался в штрафную и простреливал в центр на Вальверде, который готов был вносить мяч в пустые ворота, но опытный Бонуччи выбил мяч на угловой. После навеса с корнера Рюдигер выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше.

«Реал» продолжал давить. За восемь минут до конца матча после прострела справа Хоселу из выгодной позиции умудрился не попасть в створ. Вскоре после прострела Браима Диаса справа Родриго подработал себе пяткой мяч и с угла вратарской пробил, но получилось несильно, и Рённов ворота спас.

И всё же в компенсированное время «Реал» вырвал победу. Мадридцы заработали угловой, который разыграли. Вальверде решился пробить издали, мяч заметался во вратарской и отскочил к Беллингему, который уже пробил в пустые ворота мимо успевшего завалиться Рённова.

В следующем туре через две недели «Реал» отправится в гости к главному конкуренту по группе «Наполи», а «Унион» примет «Брагу». Пока же команды возвращаются к национальным чемпионатам. «Реал» на выходных ждёт дерби с «Атлетико» причём на поле соперника. «Унион» же в родных стенах сразится с «Хоффенхаймом».

Роман Андреев

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Реал Мадрид Унион Берлин
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Комментарии (16)
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CELTIC FROST
20 Сентября 2023 в 22:33
Хэй. Джуд)
Vladik1993-25
20 Сентября 2023 в 22:06
С победой Мадрид конечно,но лучше бы дедушка Фло ещё бы 100 миллионов на Кейна кинул!!Атака Мадрида нулевая!!
shadowlive91
20 Сентября 2023 в 22:13
просто не везло, так бывает
моменты то были
Vladik1993-25
20 Сентября 2023 в 22:25
Бывают такие матчи, когда мяч не хочет залетать в ворота!!
Sergey999
20 Сентября 2023 в 22:35
Ну как минимум 2-0.
NOBODY
20 Сентября 2023 в 21:55
конечно игроки - Хоселу, Брахим, Фран Гарсиа - мягко говоря...не очень.....ну как говорится , если не из кого выбирать, пусть лучше эти....
А, Чуамени как всегда мне не понравился....Л Васкес сегодня много ошибался, но ему простительно, как никак лучшие его годы позади....
Sergey999
20 Сентября 2023 в 22:17
Как раз всех что ты перечислил новичков в порядке. К остальным много вопросов
NOBODY
20 Сентября 2023 в 22:23
я конкретно про этот матч...Фран - ничего не сделал после выхода на замену....бестолковые попытки по левому флангу, примитивнейший финт и попытка прострела/навеса, который легко блокировал защитник....Хоселу, да, бил по воротам....но те моменты ему создавали, я бы тоже пробил после таких пасов...а так толку от него....и Брахим вышел - сам по себе....не , мне никто не понравился из них в этом матче
Sergey999
20 Сентября 2023 в 22:36
По одному матчу судить сложно. По мне так Родриго лажает уже несколько матчей к ряду
NOBODY
20 Сентября 2023 в 21:50
да ладно вам...Джуд, Джуд....победу Тони и Феде принесли...Джуду надо было лишь не промахнуться с 2 метров в пустые ворота....
Sergey999
20 Сентября 2023 в 21:50
Победу конечно заслужили, но к игре очень много вопросов
NOBODY
20 Сентября 2023 в 21:51
мало креатива было...я понимаю, что соперник выставил дичайший автобус....но сколько бессмысленных и пустых забросов на нападающего.....
Sergey999
20 Сентября 2023 в 21:54
Второй тайм моментов уйма. Не понятно что на поле делает Васкес?? Родриго деградирует. Почему до послелднего на лавке сидит Браим??
NOBODY
20 Сентября 2023 в 21:56
ну у Карвахаля травма, поэтому Лукас его замещал....Родриго слаб был сегодня, да....а чем тебе Брахим так нравится? я его видел в Милане еще - показухи много, а толку.....
Sergey999
20 Сентября 2023 в 22:18
В Милане не видел, на замену выходил неплохо. Пару матчей надо в старте выпускать.
shadowlive91
20 Сентября 2023 в 21:45
Джудинимоооо!!!
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