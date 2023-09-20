Беллингем – шестой англичанин, играющий за «Реал» в Лиге чемпионов или Кубке чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дебютировал за клуб в Лиге чемпионов.

Команда Карло Анчелотти принимает в родных стенах берлинский «Унион», и 20-летний атакующий хавбек появился в стартовом составе. По данным Opta, Беллингем – лишь шестой в истории англичанин, представлявший «Реал» в Лиге чемпионов или Кубке чемпионов. Ранее это делали Лори Каннингем, Стив Макманаман, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Джонатан Вудгейт. Примечательно, что Беллингем моложе всех предшественников на момент дебюта.

Следить за ходом матча «Реал» – «Унион» можно посредством текстовой трансляции, представленной на сайте LiveResult.ru.