Анчелотти: «Манчестер Сити» – фаворит на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Выбор итальянского специалиста пал на действующих победителей турнира в лице «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – фаворит на победу в Лиге чемпионов. Они выиграли турнир в прошлом сезоне, а летом ещё больше усилили свой состав», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, именно «Манчестер Сити» выбил мадридский «Реал» из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала. В решающем матче подопечные Хосепа Гвардиолы разобрались с миланским «Интером» и выиграли первую Лигу чемпионов в своей истории.