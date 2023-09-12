Карвахаль: Кажется, повторить пять побед в Лиге чемпионов невозможно

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о своих пяти победах в Лиге чемпионов.

«Кажется, повторить это невозможно. Я всегда говорю, что со временем буду ценить то, чего мы достигаем, гораздо больше. Иногда, когда я начинаю думать об этом перед сном, я понимаю, насколько счастлив и горжусь этим достижением. Наверное, я был частью одного из лучших составов «Реала» в истории, если не лучшего» – приводит слова ветерана «королевского» клуба издание AS.

Напомним, что Карвахаль вернулся в родной мадридский коллектив в 2013 году. Помимо пяти золотых медалей Лиги чемпионов (2014, 2016-2018, 2022), на его счету три победы в испанской Ла Лиге.