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Лига чемпионов

Карвахаль: Кажется, повторить пять побед в Лиге чемпионов невозможно

12 Сентября 2023 • 12:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Унион Берлин
20.09 19:45

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о своих пяти победах в Лиге чемпионов.

«Кажется, повторить это невозможно. Я всегда говорю, что со временем буду ценить то, чего мы достигаем, гораздо больше. Иногда, когда я начинаю думать об этом перед сном, я понимаю, насколько счастлив и горжусь этим достижением. Наверное, я был частью одного из лучших составов «Реала» в истории, если не лучшего» – приводит слова ветерана «королевского» клуба издание AS.

Напомним, что Карвахаль вернулся в родной мадридский коллектив в 2013 году. Помимо пяти золотых медалей Лиги чемпионов (2014, 2016-2018, 2022), на его счету три победы в испанской Ла Лиге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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